Avión con 126 pasajeros se incendia tras aterrizar en Aeropuerto de Miami (VIDEO)

Un avión con 126 pasajeros que llegaba de Santo Domingo se incendió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, dejando al menos tres heridos.

Videos del incendio del avión de inmediato se hicieron virales en redes sociales y sorprendieron pues se aprecia el momento exacto en que se incendia la aeronave.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin, el incendio fue causado por el colapso del tren de aterrizaje.

El vuelo de la compañía Red Air, transportaba a 126 personas, y tres de ellas fueron trasladadas a un hospital para ser tratadas de heridas leves.

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s