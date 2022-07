Aseguran que Putin será papá de una niña con la ex gimnasta Alina Kabaeva

El presidente ruso Vladimir Putin tendrá una hija en las próximas semanas con la exgimnasta, Alina Kabaeva, según publica 'The Mirror'.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, de 69 años, será padre de nuevo en las próximas semanas, así lo aseguró el diario británico 'The Mirror'.

Según The Mirror, el mandatario ruso será nuevamente papá, ahora de una hija, la cual tendrá con Alina Kabaeva, de 39 años. “Putin está teniendo un ‘bebé de guerra’ con su amante, la ex gimnasta”, se lee.

El sexo del bebé lo habría revelado General SVR Telegram, “una cuenta web que se dice que será actualizada por expertos del Kremlin”.

De acuerdo con informes allegados a la publicación, Vladimir Putin no tomó con agrado la noticia, aduciendo que ya había tenido “suficientes hijas”.

La relación de Putin con la ex gimnasta fue evidenciada en el 2008, incluso, siete años más tarde, en el 2015, justo después de que Alina Kabaeva fuera la portada de la revista Vogue, se llegó a manejar por The New York Post la posibilidad de hacer pública su relación.

Aparentemente, se señaló, y aunque no se había oficializado un divorcio, Vladimir Putin mantenía una relación amorosa con Kabaeva.

El líder ruso también tiene otras dos hijas adultas fruto de su matrimonio con su exmujer Liudmila Alexandrovna (Liudmila Putina), con quien estuvo de 1983 al año 2013 que se produjo la separación.

Con información de SDP