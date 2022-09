VIDEO: Así lloró Carlos III en el funeral de su madre la Reina Isabel II

Este lunes 19 de septiembre, se realizó el funeral de la reina Isabel II y durante el mismo las cámaras lograron captar las lágrimas del rey Carlos III, recordándonos que, sin importar nuestro linaje, el perder a una madre siempre será doloroso.

El ataúd que contenía los restos mortales de la fallecida monarca llegó hasta la Abadía de Westminster, hasta donde llegaron cerca de 2 mil invitados de alto rango para darle el último adiós a la monarca.

El rey Carlos III no pudo contener la emoción de perder a su madre mientras estaba junto al féretro que fue colocado frente al arzobispo de Canterbury.

Please take a look at King Charles III crying at Queen Elizabeth's Funeral. So, stop it. pic.twitter.com/CtaPwymY1Q