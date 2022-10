Batalla campal entre aficionados de futbol deja más de 100 muertos en Indonesia (VIDEOS)

Una riña durante un partido de futbol en Indonesia dejó 127 muertos y 180 heridos, de acuerdo con información de medios internacionales, como BNO News.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, donde la policía confirmó que 127 personas murieron en el campo del estadio de Kanjuruhan en Malang, luego de una invasión al final del partido, aunque no se ha confirmado el número oficial de muertes.

El partido fue entre Arema FC vs Persebaya, donde este equipo expresó sus condolencias a través de sus redes sociales.

El motivo de esta batalla campal se debió a que el Persebaya Surabaya ganara el partido, provocando que miles de fanáticos de Arema FC se saltaran las gradas, generando que policías locales y de las Fuerzas Armadas intervinieran en los hechos.

#Breaking: Just in - At least 108 people confirmed dead after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police after a clash, and got tear gassed, with no other place to run or hide and dying of oxygen shortages duo to the gas. pic.twitter.com/S9mEPJVpUg