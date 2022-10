Secuestrador intenta llevarse a niña ofreciéndole dulces

Un hombre que intentaba secuestrar a una niña de 10 años originaria de Florida, Estados Unidos, quedó exhibido después de ofrecerle dulces y dinero a la menor para que se vaya con él, pero ella pudo escapar de su secuestrador en dos diferentes ocasiones, según reveló la policía.

La menor, originaria de Fort Lauderdale consiguió escapar de su posible raptor en dos ocasiones, una el pasado miércoles y la otra al día siguiente.

El primer encuentro con el sujeto ocurrió el pasado miércoles, cuando la menor se dirigía a la escuela, ubicada cerca de Northeast 15th Street y 17th Way. En el video quedó registrado cómo el hombre estacionó la camioneta junto a ella cerca de las escuelas Bennett Elementary y Sunrise Middle; posteriormente, el hombre trató de acercarse a la menor y le ofreció dulces y dinero.

Sobre este incidente, los padres de la niña relataron que su hija habló de inmediato con los directivos de su escuela, pero ellos no dieron aviso a su madre.

“No sé por qué la escuela no me alertó”, dijo su la mamá de la pequeña. Por su parte, los funcionarios del distrito escolar de Broward dijeron que no tienen registro de que el incidente haya sido informado por la alumna.