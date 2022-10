Profe enfurece porque sus alumnos no saben sumar ni restar (VIDEO)

Un profesor de Puerto Rico enfureció porque sus alumnos no saben sumar ni restar, situación de la cual culpa a los padres.

Un profesor de contaduría en Puerto Rico se viralizó, tras explotar en contra de sus alumnos y los padres de estos, porque no saben sumar ni restar.

El mensaje del maestro Jaime Fontanet de la escuela superior de Puerto Rico que se volvió viral, luego de despotricar contra padres y alumnos.

“Estudiantes de décimo, 11 y 12 no saben restar y sumar. ¿Cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar y sumar? Y este mensaje no es para los estudiantes, es para los padres. Aquí los verdaderos responsables son los papás”

El maestro que recién ingresó a trabajar a la escuela, se encontró con que al menos tres estudiantes no podían resolver ecuaciones sencillas, tanto que llamó anormales a los padres de los alumnos

“Ellos no tienen la culpa. Son los padres. Hay un chorrete de padres anormales”.

Con información de Milenio