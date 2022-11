¿Qué está pasando? Cientos de ovejas caminan en círculos durante días en China (VIDEO)

Un rebaño de ovejas en China ha llamado la atención por su comportamiento tanto a sus dueños como a expertos, pues llevan más de 14 días caminando en círculo.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK