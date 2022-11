“La gente ha hablado”: Elon Musk reactiva cuenta de Twitter de Trump

Elon Musk regresó la cuenta de Twitter al ex presidente Donald Trump luego de que realizara una encuesta preguntando si estaban a favor o en contra de que él reactivara su perfil.

Al término de la encuesta, se obtuvieron más de 15 millones de votos a favor para reactivar la cuenta ‘@realDonaldTrump’ en Twitter. Su perfil había sido suspendido desde enero de 2021 cuando incitó a la violencia y promovió el asalto al Capitolio, donde ganó Joe Biden.

Trump no ha realizado ninguna publicación tras su reactivación, incluso todavía tiene la leyenda “45.° presidente de los Estados Unidos de América”.

Respecto a los votos, se obtuvo el 51.8 por ciento a favor.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv