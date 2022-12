Jóvenes se suben a juego mecánico y ¡se rompe! (VIDEO)

En un video quedó evidenciado el momento exacto en que la cuerda de un juego de feria se rompió en el Hyde Park de Londres y dejó a dos adolescentes colgados, provocando momentos de angustia en los espectadores.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 14 de diciembre, donde autoridades locales y cuerpos de emergencia arribaron al lugar del incidente, donde dos personas estaban atrapadas y suspendidas en el aire en el Slingshot, en el Winter Wonderland, un evento anual para celebrar la navidad.

This is the moment the Slingshot ride at #WinterWonderland in Hyde Park snaps and crashes into a support beam with two men trapped inside the seating pod last night.



The London Fire Brigade attended however the riders were freed by on-site staff.



