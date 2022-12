VIDEO: Piloto sale disparado de avión tras perder el control

En Forth Worth de Texas, en Estados Unidos, ocurrió un accidente aéreo en el que el piloto tuvo que eyectar de la aeronave tras tener problemas para aterrizar. El video se viralizó en redes sociales y aquí te lo compatimos.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO