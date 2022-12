Jugadores de New York Giants presenciaron un tiroteo en centro comercial de Minnesota

Comensales y jugadores de New York Giants de la NFL que se encontraban en un centro comercial, donde fueron testigos de un tiroteo.

De acuerdo a los hechos, los Giants se encontraban hospedados en un hotel ubicado a un costado del Mall Of America, previo a su partido con los Minnesota Vikings, por lo que decidieron ir a hacer unas compras.

BREAKING: Mall of America has been locked down after a reported shooting. This video from Nordstrom, posted by Jovonta Patton to his verified social media feeds, shows the moment the shots rang out. @KARE11 pic.twitter.com/aBQkwRwOZt