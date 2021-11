Claudia abandonó a sus 100 basificados: confirma Arrubarrena que no promovieron amparo (VIDEO)

La síndico Municipal, Guadalupe Arrubarrena García confirmó que Claudia Rivera Vivanco abandonó a sus cien basificados, tal como lo adelantó CAMBIO, pues al momento no ha recibido ninguna notificación de amparo ante la suspensión de las bases que emitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

La funcionaria pública detalló que esta suspensión ya generó que 15 de los cien trabajadores basificados hayan renunciado a su cargo.

"Yo no he sido notificada, de momento yo no he recibido ninguna notificación, si existe o no existe lo ignoro, no he sido notificada", aseguró Arrubarrena García.