No se va a proteger a nadie: Lalo ante más de 2 mil irregularidades de Claudia (VIDEO)

No voy a tapar ningún tipo de irregularidad o violación a la ley, dijo el alcalde Eduardo Rivera Pérez luego de que su gobierno dio a conocer que la comisión de Entrega-Recepción de su gobierno detectó dos mil 86 irregularidades en acciones de gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

El alcalde mencionó que será después del 10 de enero cuando su gobierno dé a conocer los nombres de los ex funcionarios que generaron irregularidades, los cuales serán puestos a disposición a la Auditoría Superior del Estado.

"No se va a proteger a nadie, es lo que yo afirmé desde un principio, es eso el cumplimiento de la ley la obligación de ser transparente ante la opinión pública, mi deber es ese, no voy a tapar ningún tipo de irregularidad o violación a la ley, algo que haya afectado al patrimonio del municipio, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar y tenemos que continuar con ese proceso de entrega-recepción", dijo.