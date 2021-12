VIDEO: JJ y ex alcaldes la pueden librar si el Congreso no finca responsabilidades en 2022, advierte Garci-Crespo

La diputada aseguró que los ex alcaldes deberán solventar las observaciones en menos de un año, por lo que tendrán todo el 2022 para hacerlo.

La diputada de Morena, Olga Romero Garci-Crespo advirtió que si el Congreso del Estado no finca responsabilidades en 2022 a los ex alcaldes José Juan Espinosa Torres, Valentín Medel, Pablo Morales Ugalde, Ernestina Fernández Méndez y Rafael Núñez Ramírez por el mal manejo de las cuentas públicas, estos personajes no recibirán ninguna sanción.



En entrevista, la diputada aseguró que los ex alcaldes deberán solventar las observaciones en menos de un año, por lo que tendrán todo el 2022 para hacerlo.

Entre los señalados destaca el exdiputado petista José Juan Espinosa Torres, el cual fue señalado por realizar contratos con empresas fantasma cuando fue alcalde de San Pedro Cholula, provocando observaciones por un monto superior a los 38 millones de pesos, de los cuales no pudiendo solventar 18 millones 749 mil 205 pesos con 91 centavos.

También se encuentra la ex alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, con un posible desvió de 13 millones 334 mil 51 pesos con 44 centavos; el ex diputado Valentín Medel Hernández con observaciones por 110 mil pesos en su paso por el Ayuntamiento de Chilchotla.