Ariza Salvatori se despide de Protección Civil una década después de enriquecerse a manos llenas

Gustavo Ariza Salvatori se despidió de su cargo como secretario de Protección Civil Municipal, tras una década en la que se enriqueció gracias a su puesto público.

En su cuenta de Twitter el ex funcionario municipal agradeció al alcalde Eduardo Rivera Pérez, toda vez que fue con él con quien empezó a trabajar en la Comuna el 14 de febrero del 2011.

En esta gran carrera, me acompañaron hombres y mujeres valientes, que siempre estuvieron en las buenas y en las malas, que me ayudaron a tomar muchas decisiones difíciles, esto no solo es el trabajo de una sola personas, fuimos todo un gran equipo apostados hacer bien las cosas