La cruda del DAP: Lalo sí pedirá crédito bancario, falta por definir monto y plazo (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez confirmó que solicitará una línea de crédito para poder concesionar el servicio del alumbrado público, bajo el pretexto de que su gobierno carece de presupuesto para generar proyectos que estaban contemplados con el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP).

El edil de la capital incluso amenazó que debido a que su gobierno carece de presupuesto no generará nuevos servicios de alumbrado público, ni mucho menos generará un nuevo proyecto de semaforización que le han demandado los ciudadanos.

"El tema de la línea de crédito no se descarta estamos valorando el monto, el objetivo de esta deuda ya sea solicitarla para un crédito para ejercerse en la administración o que se tuviera que extender tendría que estar perfectamente explicado, el monto no lo he definido, tendré una reunión para ver el impacto de lo que representará el costo del alumbrado público", dijo en entrevista.