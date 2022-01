‘No es decisión de Lalo, solo Congreso puede nombrar juntas auxiliares en municipios’: Silvia Tanús

La secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Silvia Tanús Osorio le corrigió la plana al alcalde Eduardo Rivera Pérez al asegurar que el Congreso del Estado es el único que puede nombrar a una junta auxiliar como municipio.

La funcionaria explicó que el presidente Eduardo Rivera Pérez lo que quiso decir es que no tenía inconveniente de que algunas juntas auxiliares se conviertan en municipio, sin embargo destacó que el alcalde en esta cuestión no tiene injerencia.

"Las propuestas para corregir la Ley Orgánica Municipal u otro tipo de ordenamientos también hay que decirlo que es una decisión del Congreso del Estado, cuando el señor Presidente Municipal se refirió a la situación de los municipios, el dijo que no tenía inconveniente, sin embargo no es decisión del presidente el poder decir que se haga un municipio o no" dijo.