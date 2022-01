Esta semana Lalo Rivera definirá si presenta una controversia vs el Congreso por el DAP (VIDEO)

La síndico municipal, Guadalupe Arrubarrena García dijo que el alcalde Eduardo Rivera Pérez busca promover una controversia constitucional en contra del Congreso del Estado para defender la autonomía municipal, por lo que será esta semana cuando se defina si la envía o no a la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Al igual que la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el edil de extracción panista busca defender dicha autonomía con el objetivo de cobrar el Derecho al Alumbrado Público que le fue negado la madruga del 24 de diciembre por los diputados locales.



Esta semana el gobierno de @PueblaAyto define si envía o no el una acción inconstitucional en contra del @CongresoPue pic.twitter.com/lInG6X9fZ3

— Ricardo Juárez (@RicardoJuaAlma) January 26, 2022

En entrevista, Guadalupe Arrubarrena mencionó que por ello su dependencia ya analizó todas las vertientes jurídicas para que este recurso de inconstitucionalidad proceda y le permita al gobierno lograr su cometido.



“Una controversia inconstitucional que será en todo caso lo que se estaría promoviendo, sería pues nada más en el ánimo de respetar la autonomía municipal por la propuesta que se hizo del Derecho del Alumbrado Público”, dijo en entrevista.



La síndico municipal reiteró que el cobro por el alumbrado público no es un derecho de nueva creación, pues años atrás ya se venía generando por lo que aseguró que se solicitará que se devuelva, pues no es justo que en otros municipios sí se cobre y en la capital no.

El pasado 21 de enero, el presidente municipal Eduardo Rivera anunció que valora interponer una controversia constitucional en su contra por rechazar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), pues busca que el Congreso Local sea parejo en conceder este ingreso a los 217 municipios.

El edil informó que el motivo de esta controversia es que el máximo tribunal de justicia en el país revise la legalidad del DAP y de ser así toda la entidad pueda cobrarlo.