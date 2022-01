Que siempre sí: Eduardo Rivera recula, las nenis sí podrán entregar en el Paseo Bravo (FOTOS Y VIDEO)

Los vendedores de redes sociales ya podrán utilizar el Paseo Bravo como punto de encuentro para entregar su mercancía, toda vez que el alcalde Eduardo Rivera Pérez reculó al asegurar que no los reprenderá si son sorprendidos desempeñando su labor.

El edil incluso dijo ser impulsor incondicional del comercio y el consumo local, por lo que negó que esté en contra de estas personas; esto a pesar de que el martes pasado agentes de la Secretaría de Gobernación retiraron a un ciudadano quien sólo iba a entregar su mercancía en el Paseo Bravo, bajo la amenaza de que no podía comercializar en la zona.

"No hay ninguna acción en contra de ellas, si alguien va a entregar alguna mercancía porque se dedica a eso en algún lugar público, no hay ningún problema, lo único que no se puede hacer es estar exhibiendo esa mercancía, no se pueden poner puestos", dijo @eduardorivera01 pic.twitter.com/77mdLF1mYm