¡No vayan! Studio S es una porquería, acusan clientas estafadas

Luego de darse a conocer la triste historia de una poblana que perdió el cabello a causa de un tratamiento estético en Studio S De Huexotitla, cientos de mujeres arremetieron contra sus 18 sucursales por el mal servicio que brinda el negocio.

A través de redes sociales, cientos de poblanas se lanzaron en contra de las 18 sucursales de Studio S en Puebla, al asegurar que los trabajos que realizan en el salón son de mala calidad, poniendo duda el profesionalismo con el que se trabaja en dicho lugar.



Varias usuarias destacaron por contar su experiencia, además de exigir que cierren estos salones de belleza que dañan la seguridad de las mujeres.

‘Yo fui hace un mes por un rizado de pestañas y solo me las quebraron, horrible trabajo y no te dan solución, fue en sucursal Orion Sur’

‘También acudí a Studio S de Xilotzingo, me dejaron muy feo el cabello, tenía ganas de llorar, la verdad no es barato, y solo pagué para que me lo maltrataran. Ya no regresé jamás’