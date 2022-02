Demolerán esta semana edificio que colapsó por explosión en la Diagonal por riesgo de derrumbe

La demolición del edificio que explotó en la Diagonal Defensores de la República y la 2 Poniente se llevará a cabo durante esta semana y los habitantes del lugar ya no pudieron entrar por sus pertenencias que aún quedaron entre los escombros.

En una entrevista otorgada a CAMBIO, Norma Moreno, sobreviviente del derrumbe del edificio ubicado en la Diagonal Defensores de la República y la 2 Poniente, dijo que tanto ella como sus vecinos afectados ya no han podido entrar al lugar para sacar más objetos personales debido al riesgo de que se venga abajo la estructura, toda vez que el alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, anunció que esta semana se planea derrumbar lo que queda del recinto.

“Los habitantes del edificio le dijeron a las autoridades del lugar si podían recuperar algo pero les dijeron que no, pues no se podían arriesgar a meterse y sacar cosas porque se podría derrumbar el edificio”, dijo la afectada.

Moreno mencionó que no se enteró de la demolición por medio del anuncio del edil capitalino, sino que le fue notificado el asunto por un bombero que la asistió durante el siniestro y que conservó su contacto.

“Yo me enteré de que iban a demoler edificio no porque me hayan avisado, sino porque me contactó un bombero que estuvo ahí y del cual aún conservo contacto. Me dijo que ya le habían ordenado que regresara a sus estaciones” comentó Moreno.