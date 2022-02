¿Buscas empleo? Sedena abre 50 vacantes para civiles, incluye Oriental, Puebla

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció una nueva convocatoria para que civiles y militares puedan laborar para el del Instituto Armado de la Dirección General de Industria Militar, en sus sedes de Puebla y Ciudad de México.

De acuerdo con El Sol de Puebla, los requisitos para los aspirantes son tener la nacionalidad mexicana por nacimiento o haber adquirido mediante los procesos establecidos por la ley.

Ser soltero (a), no vivir en concubinato, así como tener dieciocho años cumplidos como mínimo y no rebasar el límite de los 30 años.

El límite de edad en el personal técnico podrá postularse hasta con una edad de 32 años, a menos que las necesidades del puesto lo requiera, además de que exista una autorización de la propia Sedena.

Esta es la documentación:



Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional



Copia certificada del Acta de Nacimiento no mayor de tres meses.



Clave Única de Registro de Población (CURP)



Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral



Certificado de Educación de nivel licenciatura.



Constancia de no antecedentes penales



Tener conocimientos inherentes a la especialidad por la que contienda, mediante diploma, certificado, título y Cédula Profesional.



Estatura mínima, debido a las actividades a desempeñar para personal masculino en Unidades, Dependencias e Instalaciones será de 1.63 metros, en personal en la Escuela Militar de Aviación 1.65 metros, mientras que el personal femenino en Unidades, Dependencias e Instalaciones deberá



Contrato de Enganche, con la Secretaría de Defensa Nacional, el, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de reclutamiento de personal para el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, es el documento que establece la relación jurídico-administrativa entre la SEDENA y el aspirante, en el cual, se estipulan las obligaciones y los derechos de este último.



¿Tienes tatuajes?

Con tatuajes, la convocatoria señala que podrán laborar en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre que estos dibujos no se encuentren en lugares visibles, tengan una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros, las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito, además de no estar tatuado en más del 10% de la superficie corporal.

En lo que respecta a la recepción de solicitudes, el periodo arrancó el pasado 9 de febrero y concluirá el 1 de marzo, por lo que los interesados deberán presentarse de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Avenida Industria Militar No. 1111, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Finalmente, quienes requieran más detalles podrán acudir a la misma dirección o comunicarse al teléfono 55 52 94 73 24 en las extensiones 118, 104, 238 o al número 55 55 89 53 33.

Con información de El Sol de Puebla