Policías malandros pudieron colocar las narcomantas vs Lalo Rivera y Consuelo, revela la secretaria SSC (VIDEO)

María del Consuelo Cruz Galindo aceptó que al interior la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) existen conflictos internos e incluso insinuó que elementos de la propia corporación municipal serían los responsables de sembrar las narcomantas en contra del alcalde Eduardo Rivera Pérez que aparecieron junto al cadáver de un hombre asesinado en una vecindad.



La titular de la @SSC_Pue, @CruzGConsuelo exhibió que al interior de la policía municipal existen graves conflictos, pues reconoció que las tres cartulinas con supuestos narcomensajes en contra del alcalde, Eduardo Rivera Pérez pudieron haber sido hechos por policías municipales pic.twitter.com/TuR6Btmgm0

— Ricardo Juárez (@RicardoJuaAlma) February 15, 2022









"Nunca se habló de una banda, lo que tenemos es la información de un cuerpo al interior de una vecindad que no coincide con las mantas. No quiero responsabilizar a ningún ciudadano porque inclusive puede ser de personal al interior de la corporación", dijo.



Fuentes al interior de la SSC revelaron que los policías municipales no están conformes con la dirección de Consuelo Cruz Galindo, debido a que les quitó su bono económico de tres mil pesos mensuales.

Asimismo, los uniformados sufrieron un recorte en sus estímulos económicos, además de que ya despidieron a 200 policías e incluso la actual administración eliminó realizar el examen de promoción con el cual algún cadete o elemento puede participar para ser nombrado como jefe de zona.

La propia funcionaria explicó que esta acción se desencadenó debido a que algunos miembros de la Policía Municipal no se encuentran conforme con la administración debido a los cambios que se han generado desde el 15 de octubre.

Rechaza Lalo colusión con delincuentes

El alcalde Eduardo Rivera rechazó que esté coludido con la delincuencia como se colocó en el narcomensaje, ya que no hay prueba de ello. "Estamos actuando con todo el rigor de la ley en contra de la delincuencia y no vamos a hacer caso a ese tipo de alusiones que no tienen ningún fundamento y que tienen otro propósito: el de confundir el trabajo que nosotros sí estamos realizando para combatir el delito dentro del municipio de Puebla", agregó.



Por su parte el alcalde @eduardorivera01 negó que estas alusiones sean reales. pic.twitter.com/MeIZ95WrFo

— Ricardo Juárez (@RicardoJuaAlma) February 15, 2022







El 14 de febrero fueron hallados tres mensajes junto al cuerpo de un hombre que fue asesinado en el Barrio de San Antonio, los cuales señalaron al alcalde Eduardo Rivera y a su secretaria de Seguridad, Consuelo Cruz Galindo, de proteger a delincuentes de la ciudad bajo la consigna: “Recibes dinero del Chupón”.