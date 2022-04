FOTO: Así luce el nuevo mural de la tienda Adidas en Angelópolis

En la tienda de Adidas ubicada en el Centro Comercial de Angelópolis, en donde se puede apreciar el logo de la marca color azul y la pared blanca, en representación del talavera representativo de Puebla.

A través de la cuenta de Instagram @yestermansux, se mostraron las fotografías del mural, en donde se ven palabras que representan la marca, y esencia de Puebla.

Los muralistas destacaron que estuvieron trabajando todas las noches debido a que no podían realizar los trabajos con la plaza abierta.

“Acá otras fotitos de cómo quedó y cómo hicimos el mural de Dodos en la tienda @adidasoriginals en Angelópolis Puebla. Estuvo super cool poder hacer este mural en una tienda que me gusta mucho, nos lanzamos a Puebla y lo tuvimos que hacer en las noches porque no podíamos trabajar mientras la plaza estaba abierta. Estuvo algo cansado porque el mural estaba algo alto y tener que subir y bajar los andamios nos cansó, pero también estuvo super divertido porque me estuvieron ayudando @veropalomar y @romboou” dice la publicación