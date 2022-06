300 mil pesos que le robaron a Felipe Carpy están extraviados, SSC no los aseguró: Consuelo Cruz (VIDEO)

La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, dijo que su dependencia desconoce el paradero de los 300 mil pesos que dos sujetos le arrebataron al activista Felipe Carpy, pues aseguró que sus policías no encontraron nada al capturar a los responsables por lo que la Fiscalía General del Estado deberá esclarecer el caso.

#Entérate | ?? La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), @CruzGConsuelo informó que su dependencia no encontró dinero después de detener a los dos ladrones que asaltaron al activista #FelipeCarpy . pic.twitter.com/9dQjLmy1NL

La funcionaria mencionó que su dependencia no tiene certeza de cuál es la suma de dinero que transportaba el activista que fue asaltado, ya que durante la detención no le encontraron efectivo a los responsables.

Por ello, sentenció que será la Fiscalía General del Estado quien realice las investigaciones necesarias para hallar el dinero que le fue robado al ciudadano, pues los responsables ya se encuentran remitidos ante esta autoridad.

“Ya corresponde a la Fiscalía a dar pormenores sobre estas personas. Respecto al dinero nosotros no encontramos certeza de cuánto es la suma, no sabemos con exactitud porque tampoco es viable hacer la entrevista porque ya no nos corresponde y eso le corresponderá a la Fiscalía con el agraviado directo", dijo.