¡Decomiso exprés! La SSC en 30 minutos se llevó 17 motos al corralón (VIDEO)

Este miércoles durante el operativo ‘moto segura’ que aplicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pudo ver cómo infraccionan a motociclistas, ya que en un lapso de 30 minutos sancionaron a 17 conductores, por lo que sus motos ya están en el corralón municipal, esto representa un promedio de 37 mil 500 de ingresos para el Ayuntamiento por concepto de arrastre y multa, tomando una infracción promedio de 1,500 pesos.

Lo que era un operativo para demostrar cómo la SSC actuaba para detectar delincuentes que circulan en moto debido al crecimiento de ilícitos cometidos con estos vehículos, se convirtió en un viacrucis para los conductores de motocicletas.

En el Bulevar 18 de Noviembre la SSC montó este operativo, sin embargo la irresponsabilidad de los poblanos permitió a la dependencia colocar multas a diestra y siniestra, pues en tan sólo 30 minutos infraccionaron a 17 personas que tendrán que ir por su vehículo al corralón municipal.

Las multas se generaron porque los usuarios no portaban sus documentos en regla, no tenían licencia y no portaban casco.

De acuerdo con la directora de Tránsito, María del Rayo Rodríguez Polo, la multa por no portar dichos elementos va entre las 12 y 20 UMAS, es decir entre mil 154 pesos y mil 924 pesos.

Asimismo, dio a conocer que el momento del arrastre cuesta entre 400 y 500 pesos y el monto de derecho de piso en el corralón municipal es de 70 pesos.