Aprobación de deuda millonaria desata confrontación entre regidores de Morena y el PRIARD (VIDEO)

La aprobación de la línea de crédito de 160 millones de pesos desató una nueva confrontación entre los regidores de Morena que señalaron que el gobierno municipal no tiene por qué endeudarse cuando cuenta con suficiencia presupuestal, mientras que los del PRIARD defendieron el "adelanto presupuestal" al señalar que con este dinero se atenderán las demandas de la ciudadanía de manera urgente.

El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez lamentó que el Ayuntamiento de Puebla haya solicitado esta deuda que además generará intereses por un valor de 23 millones de pesos.

"Pero además resulta absolutamente irracional contratar DEUDA en este momento, Justo ahora que las condiciones económicas internacionales han encarecido el crédito como no sucedía en 20 años. La deuda que van a aprobar, representará a las arcas municipales, el pago cuando menos 23 millones de pesos, considerando que la tasa base es la tIIE de 28 días y en los últimos días se ha ubicado en el orden del 7.3%", comentó.

El morenista mencionó que el gobierno municipal no debe solicitar una deuda ya que se cuentan con 140 mil millones de pesos en las arcas municipales lo cual quiere decir que hay suficiencia presupuestal, además de que en lugar de aumentar el capítulo mil por 17 millones de pesos se debió priorizar las necesidades de la capital.

Otro de los gastos que recriminó fue el monto de 9 millones de pesos que se ejercieron para la promoción de los actos gubernamentales del alcalde, Eduardo Rivera Pérez el gasto de 2 millones de pesos para la compra de camionetas para servidores públicos, 22 millones en cámaras de seguridad y 2 millones en la compra de galletas.

"No es grilla señalar contratar deuda cuando se han gastado más de dos millones de pesos en la compra de galletas y refrescos, casi 400 mil pesos en cambiar chapas más de 4 millones de pesos en pagos de puntos de Internet que no funcionan y en el colmo de la desvergüenza la adquisición de camionetas de casi 2 millones de pesos que ojalá aparezcan en el gasto y esperamos que no haya sido fiada y caiga en la espera del crédito", dijo.