No como ansias, hasta el 2024 daré mi postura sobre la gubernatura: Lalo Rivera (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez anunció que será hasta que se acerque el proceso electoral 2024 cuando emita una postura respecto a su eventual candidatura para gobernador, pese a la recomendación que lanzó ayer el actual mandatario Miguel Barbosa para que se destapen los interesados.

El edil de la capital dijo que será respetuoso de aquellos quienes comiencen a realizar campaña electoral o se postulen a gobernador faltando un año y medio para dicho proceso.

"Lo que yo he expresado es que sigo concentrado en el gobierno de la ciudad, para eso me propuse, como lo he expresado en mi caso seré respetuoso de aquellos que se adelanten, yo seguiré trabajando en Puebla capital y posteriormente como evolucionen los propios tiempos haré mi propio pronunciamiento político con relación en 2024, no como ansias ya hasta el 2024 daré mi postura si participó o no en el proceso electoral", dijo.