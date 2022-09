Vandalizan el Congreso y pitan a mujeres policías durante marcha a favor del aborto (FOTOS y VIDEO)

Chicas que conforman la manifestación para exigir la despenalización del aborto en Puebla, al llegar al Congreso, realizaron algunas pintas al inmueble al igual que a los escudos de las mujeres policías que están resguardando el recinto legislativo.



El paso de la marcha #28S por un #AbortoLegalYSeguro deja pintas en los escudos de las mujeres policías y el @CongresoPue #Puebla pic.twitter.com/soTEsN6Xqr

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 28, 2022

Después de media hora la manifestación para exigir que el aborto sea legal en Puebla, llegó a las puertas del Congreso del Estado en donde 30 elementos de la policía estatal resguardaban la entrada del recinto legislativo para evitar que se realizaran pintas.

Sin embargo, para las feministas esto no fue impedimento y comenzaron a realizar pintas en las partes del Congreso que no estaban resguardas, además de que los escudos de las uniformadas fueron pintados con aerosol color verde.

De igual forma también la iglesia del Carmen y algunas paradas de camiones fueron pintadas por las feministas.

Esto con el fin de exigir la despenalización del aborto en donde las mujeres reprocharon a los diputados del Congreso del Estado en no legislar esta iniciativa.