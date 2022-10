Arquidiócesis de Puebla no reconoce boda en iglesia Maradoniana de Cholula

La arquidiócesis de Puebla señaló que la primera boda en la iglesia Maradoniana de San Andrés Cholula, no puede ser reconocida porque carece de los elementos para ser catalogado como sacramento.

El vocero de la arquidiócesis de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, dijo que el matrimonio no sólo requiere de la disposición de un hombre y una mujer para unirse y formar una familia, sino que se requieren requisitos.

“No alcanza la sola disposición para determinar unir mi vida o unir la vida de una persona con otra. A eso le llamamos gracia y ¿eso qué cosa es? La presencia misma de Dios, la vida de Dios que me capacita y lo que yo estoy dispuesto a hacer, se convierta en una realidad, no solamente por un tiempo, no solamente mientras las cosas vayan bien o no solamente tengamos un consenso. La gracia de Dios es la que hace capaz a la persona de poder solucionar las cosas y encontrar siempre caminos. Esto sólo se puede dar en una celebración sacramental”.