Lalo defiende el cobro del DAP: es un derecho, más no un impuesto (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez quiere cobrar el Derecho al Alumbrado Público (DAP), pues aseguró que incluirá este concepto en la Ley de Ingresos 2023, por lo que espera que la controversia que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no influya para que busque este recurso.

El edil defendió el cobro del DAP al comentar que varios juristas han coincidido en que este derecho no es un impuesto.

"Espero que no sea así, el tema de la controversia es en coincidencia de lo que expresaba el gobernador hay una gran coincidencia de varios actores políticos de que el derecho al Alumbrado Público no es un impuesto si no que es algo que está constitucionalmente aceptado", dijo.