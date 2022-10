Regidores de Morena critican falta de acciones del gobierno de Eduardo Rivera en su primer año

Los regidores de Morena criticaron que el gobierno de Eduardo Rivera únicamente ha hecho 945 acciones en colonias de la capital, pues en la ciudad hay mil 600 colonias y 150 unidades habitacionales.

Posterior a la rendición de cuentas del primer año de labores del alcalde Eduardo Rivera, los regidores Leobardo Rodríguez Juárez, Ernesto Antonio Aguilar y del PT Ángel Rivera señalaron que fue un evento político, con pocos datos sobre la dirección de la ciudad por parte del panista.

En este sentido dijo que se tienen que señalar las virtudes y los defectos por igual, pero pareciera que en el informe sólo se dice lo bueno. Por ello, dijo que tendría que atenderse urgentemente la seguridad en la capital, pues prácticamente está superada la Policía Municipal. Además, de que el trato puntual debe ser uno de los principales temas que deberían haberse ahondando en el informe.

“Efectivamente no todo puede estar mal, pero no todo puede estar bien como se nos quiso presentar hoy. Grandes pendientes, por ejemplo, el tema de la seguridad pública, prácticamente no funciona el mando que se tiene ahora. El tema de atención a colonias y unidades habitacionales, me parece muy corto, se habló de 945 y la ciudad es muy grande”, señaló Leobardo Rodríguez.