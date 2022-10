¡Peligro! Zona de mariscos de la 16 y mercado 5 de mayo es insalubre y está infestada de ratas

El director de la Industria de Abasto, Miguel Ángel Estrada Calderón, anunció que buscarán regular la venta de mariscos de la 16 Oriente-Poniente y del mercado 5 de Mayo, pues la zona es insalubre y está infestada de ratas que se han domesticado con los niños del lugar.

"En tema de mariscos no es mi facultad, hemos tenido mesas de trabajo donde estamos proponiendo hacernos cargo del marisco y la verdad yo creo que hay que trabajar; porque yo he dicho que valiente es aquel que compra ahorita un camarón, porque desde las siete de la mañana esta sobre hielito y si no se vende lo meten al refrigerador y mañana de nuevo sobre hielito y aparte de que no están regularizados si un día se nos ocurre modificar el mercado 5 de Mayo ese mercado tenemos toda la facultad de tener la familia de ratas, me ha tocado entrar en zonas de por ahí y los niños juegan con las ratas, las ratas se domesticaron", dijo.