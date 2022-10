En penumbras, Lalo encabeza graduación de cadetes en el Zócalo (VIDEO)

El presidente municipal, Eduardo o Rivera asistió a la graduación de cadetes la cual se hizo en la explanada del Zócalo en penumbras, pero según el alcalde no es que no haya luz, sino que la electricidad se apaga de forma automática y por eso no se ve.



?‍♂️?‍♀️El alcalde @eduardorivera01 encabeza la graduación 34 de la generación de la academia de formación policial #Puebla #Metrópolis pic.twitter.com/Weq5WmyGRj

Este día el Zócalo de la capital poblana no tuvo iluminación, la cual se apagó antes de las siete de la mañana.

El evento de los cadetes se realizó al inicio en penumbra y ya posterior avanzó el evento la luz del día comenzó a salir.

La semana pasada, Eduardo Rivera Pérez dijo que la razón de que el Zócalo luce con las luminarias apagadas se debe a que las luminarias se apagan de forma automática