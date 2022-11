Colonos del sur de la Capital exigen a Lalo defender terrenos del Campo Seminario (VIDEO)

Vecinos de las colonias del Sur le pidieron al alcalde, Eduardo Rivera Pérez a no entregar los seis mil metros cuadrados del Campo del Seminario, de lo contrario anunciaron que realizarán todo lo posible para defender su espacio deportivo.

#Metrópolis | Vecinos de Colonias del Sur piden no sean entregados los Campos del Seminario a un particular, ya que son espacios deportivos y aseguran no han sido tomados en cuenta por el @PueblaAyto ni por el Alcalde @eduardorivera01 #Puebla pic.twitter.com/qSRSMEuvU1