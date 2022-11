Toque de queda y guardias ciudadanas no están permitidas en Puebla: Lalo Rivera (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez dijo que en la capital poblana no existen condiciones de inseguridad para que los propios pobladores generen guardias ciudadanas e impongan toques de queda, lo cual ya se realiza en San Miguel Canoa, San Baltazar Tetela y se pretende imponer en la Resurrección.

“El toque de queda no es una facultad ni está permitido no hay ni una condición para hacer estas acciones, en el municipio no hay condiciones legales ni condiciones de guerra que se justifiquen”, dijo en rueda de prensa.