¡Inhumanos! Niegan atención médica a derechohabiente del IMSS La Margarita

Derechohabientes del IMSS acusan que se les negó la atención médica en el Hospital de La Margarita a pesar de que les correspondía que esa unidad médica les brindada el servicio; además, denunciaron que el personal fue grosero y prepotente e intentaron sacarlos.

En una denuncia recibida por Diario CAMBIO, los derechohabientes expresaron que al momento de acudir a solicitar sus terapias se les negó el servicio alegando que ya hay muchos pacientes en el nosocomio de La Margarita, a pesar de que tenían la cita en este hospital.

En este sentido, las terapias se realizarían en La Margarita, pero los mandaron a la Unidad Médico Familiar 57. Sin embargo, los afectados mostraron un recibo donde se les indica que el servicio se debía realizar en el hospital antes mencionado.

“Me negaron el servicio de Rehabilitación en el Hospital de la Margarita en el momento que acudí para agendar mis terapias me dijeron que me correspondía en la Clínica 57 porque ya no tenían espacio en su agenda, yo seguía viendo como llegaban pacientes y les daban cita para sus terapias pese a que venían de otras Clínicas que también tenían ese Servicio de Rehabilitación” dijo el derechohabiente a CAMBIO.