Lalo se compromete a mantener la paz de los poblanos con gobierno federal y estatal, tras aparición de narcomantas (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez dijo que está comprometido para resguardar la paz de los poblanos junto con el gobierno federal y estatal, luego de que ayer aparecieron narcomantas en la entidad.

El edil omitió dar detalle de quienes fueron los responsables de colocar estos mensajes, por lo que aseguró que será la Fiscalía General del Estado quien dé a conocer los detalles.

"Yo no me atrevería a especular quién las colocó porque no tengo esa información y no está en mis manos comunicar la FGE tiene la información de las mismas y espero que pueda dar un parte al respecto por lo pronto antes, durante y después hay coordinación de los tres órdenes de gobierno y estamos dispuestos a preservar la paz de Puebla", dijo.