Lalo defiende a capa y espada a Guevara y Cruz Lepe; asegura que no serán despedidos (VIDEO)

El acalde, Eduardo Rivera defendió a capa y espada a el director de Normatividad Enrique Guevara Montiel, al asegurar que no por venganzas políticas lo tiene que despedir, al igual que a su secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe.



— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 8, 2022

Esto luego de que el diputado del PAN, Eduardo Alcántara ha criticado las acciones para controlar a los ambulantes y las fiestas clandestinas.

Sin embargo, Rivera Pérez sentenció que las acciones de sus dos funcionarios se han visto, en el reordenamiento de ambulantes y en el control de las fiestas clandestinas.

"El centro histórico que hoy en día tenemos ordenado, limpio no hubiera sido posible sin el secretario y el área de Normatividad quienes realizaron un trabajo de clausuras, supervisión de aquellos negocios que no tienen sus permisos, no me dejaré presionar por algún tipo de carácter político", dijo.

El edil mencionó que el solo hace cambios cuando su evaluación de funcionarios arroja resultados negativos.