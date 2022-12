Inmovilizarán con arañas vehículos de gandallas que quitan sus placas para evitar multas

Los ciudadanos que no cuenten con placa de circulación y estacionen su vehículo en la zona de parquímetros serán sancionados con un inmovilizador conocidos como ‘arañas’, por la que los conductores pagarán hasta 2 mil 886 pesos, o de lo contrario su vehículo será trasladado al corralón municipal.

La comisión de Movilidad e Infraestructura aprobó por mayoría implementar acciones en contra de los conductores que quitan su placa del vehículo a la hora de utilizar los parquímetros con la finalidad de evitar la multa, pues toda sanción que se aplica amerita el retiro de esta identificación de circulación.

Por ello, la regidora presidenta de la comisión, Fernanda Huerta explicó que esta medida se aplicará sólo cuando un automóvil esté estacionado en el parquímetro y no cuente con placa o esta se encuentre pegada al carro.

En ese contexto explicó que los supervisores de Movilidad y los elementos de Tránsito Municipal serán los encargados de colocar los inmovilizadores o las famosas ‘arañas’, de ahí los conductores tendrán 24 horas para pagar su multa o de lo contrario deberán recoger sus vehículos al corralón municipal.

La regidora de igual modo anunció que con la modificación al reglamento también se definió aumentar a cinco horas el tiempo de estacionamiento en estos espacios, debido a que la gente lo ha solicitado.

Esto fue aprobado por cuatro de cinco regidores integrantes de la comisión de Movilidad e Infraestructura.

Sin embargo, estas acciones no fueron bien recibidas, pues los regidores de Morena, Leobardo Rodríguez y Ernesto Aguilar Yordi rechazaron estas propuestas al señalar que no benefician en nada.

El regidor, Leobardo comentó que pareciera ser que con las ‘arañas’ lo único que se planea es mejorar las sanciones para los poblanos y no mejorar el uso de los parquímetros.

“Estamos tratando de mejorar la forma de sancionar y no el mejorar la forma de operar, estamos viendo en como sancionar a los que no cumplen y no como ayudar a los que se registran”, dijo.