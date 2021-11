Ella es Fiona Palomo, la hija de Eduardo Palomo que debutará en el cine (FOTOS)

La actriz Fiona Palomo, hija de Eduardo Palomo se volvió tendencia en rede sociales de cara su debut en el cine, en una película llamada El Romie.

La talentosa de 23 años aseguró en una entrevista para Ventaneando que es un honor llevar el apellido de su fallecido padre, a quien considera su más grande héroe.

“No es algo que me pesa, no es algo que me parezca duro, al contrario, para mí es un honor llevar el apellido, el nombre… lo que sea. Me parecen héroes, los amo y los admiro como artistas y seres humanos”