Llaman a Belinda ‘tiesa’ en redes por su baile exótico a Nodal

Luego de que su prometido Christian Nodal compartiera un fragmento en donde Belinda le bailaba, causó revuelo en redes, sin embargo, fue realmente criticada por “No tener ritmo” según los internautas.

De acuerdo con Debate, la cantante mexicana, le bailó a Nodal cuando se encontraban al parecer descansando, pues Belinda tenía puesto un pants negro y un chongo.

Sin embargo, los usuarios en redes se ‘comieron’ a la cantante, pues recibió ‘hate’, pues declararon que la cantante “No tenía ritmo”.

Algunos de los comentarios que hicieron los internautas fueron:

“Ay no, no baila para nada exótico y de pana pana esa es pura cara”, “No puedo negar que tiene tremendo cuerpo pero bailar no es lo suyo”, “Dura dura durísima no baila nada pero no le quito lo bella”, fueron algunas reacciones.