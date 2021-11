Ingrid Coronado me engañó con un futbolista y un trabajador de Tv Azteca: Charly (VIDEO)

El ex Garibaldi, Charly López acusó que la conductora, Ingrid Coronado le ‘puso el cuerno’ con un famoso futbolista y un trabajador de TV Azteca.

En entrevista con el programa de espectáculos, ‘De Primera Mano’, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el ex Garibaldi confirmó que su esposa le fue infiel y por eso de divorciaron.

“Es verdad, me fue infiel con él (futbolista) y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar”, dijo Charly.

De hecho, relató que se dio cuenta de la infidelidad, cuando fue por ella al Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Cuando yo llegué me di cuenta, se van de viaje y yo los estuve esperando. No me esperaba Ingrid en el aeropuerto, y lo agarré del hombro, lo jalé y le dije: ‘A ver, tú sabes que es casada. Tú te vuelves a acercar y te rompo las patas’; así fue”.