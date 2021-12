Esto gana Mariah Carey cada diciembre por “All I Want for Christmas”

Tras el lanzamiento de su gran éxito navideño “All I Want for Christmas Is You” en 1994, cada año la artista suma a sus ganancias más dinero.

La canción “All I Want for Christmas Is You” ha sido un gran éxito navideño de Mariah Carey, que no deja de escucharse en las fiestas navideñas, así como en películas, series y otros tantos festivales.

De acuerdo con ADN40, con el paso del tiempo, la canción cruzó fronteras y alrededor del mundo comenzó a escucharse para celebrar la llegada de Navidad.

Por lo tanto cada año la cantante se encarga de dar la bienvenida a la época desde sus redes sociales, mientras que su canción no deja de sonar.

Hasta la canción figura en el récord Guinness por ser una de las canciones más escuchadas en época decembrinas.

Por lo que la cantante Mariah Carey aumenta su fortuna cada mes de diciembre por derechos de autor de la canción.

Durante las festividades navideñas, Mariah Carey recibe entre 600 mil y 1 millón de dólares por su gran éxito navideño, por lo que se calcula que la canción suma una ganancia de más de 60 millones de dólares, pues es utilizada tanto en películas, series o eventos masivos.



En tanto, el coautor de la canción, Walter Afanasoeff, gana alrededor de 600 mil dólares al año.

