¿Quién dijo miedo? Inés Gómez Mont está escondida en el Caribe, afirma su ex suegra

Tras el escándalo sobre las acusaciones por presunta responsabilidad en delitos de peculado, la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, se encuentran prófugos de la justicia desde septiembre pasado, a pesar de contar con una Ficha Roja de Interpol.

En ese sentido, la ex suegra de la conductora Tita Bravo, dio a conocer a través del programa Ventaneando, haber recibido noticias de que la madre de sus nietos se encontraba en el Caribe, específicamente en República Dominicana.

Pese a la declaración es posible, que la conductora y su esposo, ya no se encuentren en ese país dado que la ex suegra de Inés Gómez Mont, no pudo detallar con precisión hace que tiempo se enteró de la ubicación de la actriz en República Dominicana.

Por lo que se espera que en próximos días, autoridades mexicanas e internacionales, logren dar con el paradero de la pareja prófuga de la justicia, para que puedan rendir cuentas sobre los delitos que tienen en su contra.

