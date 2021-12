'El Yaki' ex vocalista de El Recodo revela porqué salió de la agrupación (VIDEO)

El ex vocalista, Luis Alfonso Partida conocido como 'El Yaki' exhibió que cuando formaba parte de la agrupación le pagaban muy poco y que ese salario no le alcanzaba, puesto que, además tenía que pagar sus viáticos, incluyendo los boletos de avión para las presentaciones.

Asimismo, Carlos Sarabia, también habló sobre su salida, además de hablar de que también su salida fue por motivos de dinero.

"Me preguntan qué sueldo pretendía, lo externé y me dijeron que no, que se podía un sueldo un poquito menor al que yo estaba pidiendo, entonces, dije ‘ok acepto’”, dijo.