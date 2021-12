‘Aguas mamita con lo que escribiste’: Niurka vuelve a arremeter contra Anabel Hernández (VIDEO)

La famosa, Niurka Marcos, dijo que andar con un narco no te hace cómplice de lo que él hace. Aseguró que si se le han acercado solo san fans pero no se vincula nada.

Tras la polémica que generaron los comentarios de la actriz contra Anabel Hernández, volvió a criticarla por su publicación asegurando que no tiene nada que ver que conozcan a la persona.



“Creo que va a haber dos o tres enojados que sí te van a llegar a la yugular, así que si estás lista para eso adelante, porque tocaste fibras que no deberías de tocar”, aseveró la actriz.

“Convivir con este tipo de personas, como personas, no te vincula en un nexo. Aguas mamita, con lo que escribiste”, agregó Niurka.



Marcos, ironizó que ella pudo haber intimado con alguien del narcotráfico, pero que eso no significa que ella esté ligada al crimen organizado.



“Yo me pude haber cogido a una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende. El hecho de que me lo haya cogido no significa que me la meta tampoco”, agregó Niurka.





“He llegado a un restaurante, me he sentado en mi mesa, la persona esta, muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer”, indicó Niurka.



Finalmente, aclaró que no por ello siente miedo ni se siente perseguida por la DEA.



“No se me frunce el fundillo. Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia”, concluyó Niurka.





Con información de Milenio