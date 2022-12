¡Ya wey! Galilea Montijo pide a ejecutivos de HOY la dejen renunciar

La conductora Galilea Montijo una de las más reconocidas de la televisión mexicana, gracias a su participación en el programa Hoy, del cual es parte de las conductoras principales desde hace 13 años, sin embargo, parece que la famosa ya desea hacer otros proyectos, pues se dice que ya pidió a los ejecutivos de la empresa que le permitan dejar el matutino.

En el programa 'De historia en historia' que Aurora Valle reveló que la conductora pidió hablar con los ejecutivos de Televisa para renunciar al programa.

"Me enteré que, por enésima ocasión, porque ya son muchas, enésima ocasión, Galilea Montijo pidió que por favor la dejen salir del programa 'Hoy', que habló con ejecutivos que les dijo 'por el amor de Dios, ya déjenme salir de aquí', ya no está a gusto, no sé por qué la tienen a fuerza", dijo Aurora.