“Ya no te soportamos en la TV": Piden a Galilea Montijo que no vuelva a las telenovelas

La conductora, Galilea Montijo, expresó su deseo de volver a las telenovelas o la actuación, sin embargo, más que una respuesta positiva, sus haters le pidieron que no hiciera tal cosa.

"Esa señora no es actriz, ni conductora, para eso se estudia", "Ay no, Galilea, ya no te soportamos en la televisión", "Es malísima actriz si ya no la aguantamos de conductora no nos torturen con ella en telenovela, "Cuando protagonizó 'La Verdad oculta" su actuación dejó mucho que desear", fueron algunos de los comentarios, para Galilea Montijo.