Tenía una mansión envidiable y vida de lujos; esta es la fortuna que dejó Carmen Salinas

La actriz mexicana, Carmen Salinas, luego de estar un mes hospitalizada tras un derrame cerebral, falleció el jueves 9 de diciembre, sin embargo, en una entrevista realizada en julio por el programa ‘Hoy’, ella comentó sobre quiénes serían sus herederos y qué dejaría de herencia.

Cabe resaltar, que en el mes de julio, el programa ‘Hoy’, había realizado una entrevista a la actriz, en el que señalaba que ya tenía repartida la herencia.

La actriz contó que su casa la adquirió gracias a un ‘cachito de lotería’ que un hombre le regaló por bailar con él, esto en 1966.

“Termine de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: ‘Ay, ya me pagó'. Di las gracias y me metí el billete en el seno”, externó. “Cuando me meto al camerino, saco el billete. Y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y me saco la lotería, 350 mil pesos, y con eso, me compré esta casa”, agregó.